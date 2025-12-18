Основное ядро чипа Samsung Exynos 2600 окажется несколько мощнее, чем в тестах

Как отмечают обозреватели со ссылкой на инсайдера, SoC поддерживает 10-ядерную компоновку, при этом основное ядро работает на частоте 3,9 ГГц по сравнению с 3,8 ГГц, которые показывали предыдущие тесты: Ice Universe подчеркнул, что это ключевые изменения в основном ядре, несмотря на кажущуюся ничтожность цифр. Это увеличение может повысить производительность в сложных задачах. Остальные три высокопроизводительных ядра работают на частоте 3,2 ГГц, а шесть эффективных ядер — на 2,75 ГГц.

Что касается графики, то Exynos 2600 оснащён графическим процессором AMD JUNO с частотой 985 МГц, что является продолжением партнёрства Samsung с AMD. Графический процессор поддерживает OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 и Vulkan 1.3, что подходит для игр высокого класса и продвинутых визуальных эффектов.

В тестах Geekbench Exynos 2600 набрал 3455 баллов в одноядерном тесте и 11 621 балл в многоядерном, опередив Xiaomi 17 на Snapdragon 8 Elite 5 с 3078 и 9162 баллами в одноядерном многоядерном тестах соответственно.

Samsung планирует использовать Exynos 2600 исключительно в Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus для корейского рынка, в то время как глобальный рынок получит модели на базе Snapdragon 8 Elite 5.