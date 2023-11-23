Основные проблемы iPhone 15 и как их исправить самостоятельно

Специалисты Android Authority собрали некоторые из них:

Проблемы с зарядкой: Некоторые пользователи сталкиваются с медленной зарядкой или внезапными перезагрузками во время зарядки.

В этом случае рекомендуется использовать официальный 20-ваттный зарядник Apple и кабель USB-C, который идет в комплекте с телефоном. Также стоит избегать использования внешних аккумуляторов с портом Type-C, так как функция обратной зарядки iPhone может мешать процессу.

Проблемы с Wi-Fi: Пользователи жалуются на медленные или нестабильные скорости Wi-Fi.

Временным решением может быть перезагрузка устройства или включение и выключение Wi-Fi. Также стоит отключить функцию Private Relay в iCloud, если она активирована, так как она может замедлять скорость интернета.

Проблемы с Apple CarPlay: Некоторые пользователи сталкиваются с проблемами подключения или задержками в работе CarPlay.

Рекомендуется использовать качественный кабель для передачи данных, например, оригинальный кабель Apple или кабель Belkin, если требуется переходник USB-A на USB-C.

Постоянные уведомления: Уведомления иногда остаются активными даже после просмотра сообщения или электронной почты.

Временное решение — отключить уведомления для конкретного приложения в настройках, перезагрузить телефон и снова включить уведомления.

Проблемы с Face ID: Если опция Face ID и пароль не отображается в настройках, это может быть связано с ограничениями в разделе «Время экрана».

Необходимо проверить настройки и разрешить использование Face ID.

Изменение цвета корпуса на iPhone 15 Pro и Pro Max: Некоторые пользователи заметили изменение цвета титановой рамки.

Apple предлагает регулярно очищать телефон мягкой, слегка влажной и не оставляющей ворса тканью.