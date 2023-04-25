Особенность флагманского Xiaomi 14 Pro раскрыли за полгода до анонса

Особенность флагманского Xiaomi 14 Pro раскрыли за полгода до анонсаК такому выводу можно прийти после заявления представителя компании
Линейка Xiaomi 13 продолжает привлекать внимание благодаря недавнему запуску Xiaomi 13 Ultra. Но несмотря на то, что устройство продолжают активно обсуждать в Сети, представитель компании уже намекает на дизайн Xiaomi 14 Pro.
Как пишут наши коллеги из ITHome, один из интернет-пользователей обратился с вопросом к Вэй Сю, директору департамента промышленного дизайна компании. Вопрос был о том, будет ли дизайн Xiaomi 14 Pro похож на Mi 11 Ultra.
Вэй Сю ответил, что дизайн девайса уже завершён и он оказался более впечатляющим, чем у Mi 11 Ultra.
Напомним, что Xiaomi Mi 11 Ultra обладает уникальным дизайном: на задней стороне устройства имеется второй мини-экран, предназначенный для отображения информации о погоде, управления воспроизведением музыки, уведомлений и многого другого.
Фактически, тогда Xiaomi интегрировала дисплей Mi Band 5 в смартфон. Возможно, новый флагман бренда сможет похвастаться чем-то подобным.