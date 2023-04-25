Особенность флагманского Xiaomi 14 Pro раскрыли за полгода до анонса

Как пишут наши коллеги из ITHome, один из интернет-пользователей обратился с вопросом к Вэй Сю, директору департамента промышленного дизайна компании. Вопрос был о том, будет ли дизайн Xiaomi 14 Pro похож на Mi 11 Ultra.

Вэй Сю ответил, что дизайн девайса уже завершён и он оказался более впечатляющим, чем у Mi 11 Ultra.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 Ultra обладает уникальным дизайном: на задней стороне устройства имеется второй мини-экран, предназначенный для отображения информации о погоде, управления воспроизведением музыки, уведомлений и многого другого.

Фактически, тогда Xiaomi интегрировала дисплей Mi Band 5 в смартфон. Возможно, новый флагман бренда сможет похвастаться чем-то подобным.