Остались считанные дни: складной OnePlus Open 2 выйдет уже в начале 2025 года

По данным инсайдеров, устройство может быть представлено в I квартале, вероятно, в январе или феврале, хотя некоторые источники предполагают более поздний запуск.

OnePlus Open 2 обещает значительные улучшения по сравнению с предшественником. Смартфон получит новый процессор Snapdragon 8 Elite, который обеспечит заметный прирост производительности.

Также ожидается увеличение ёмкости аккумулятора до 5900 мАч — это на 22.8% больше, чем у оригинальной модели, что сделает его лидером среди складных устройств по автономности.

Кроме того, устройство будет защищено от воды по стандарту IPX9, что станет шагом вперёд по сравнению с предыдущей версией, имевшей лишь базовую защиту от брызг.

Камеры также подвергнутся улучшениям: основной сенсор увеличится до 50 Мп, а 3-кратный телеобъектив сохранит свои возможности, хотя детали пока остаются неясными.