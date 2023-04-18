Осторожно: новый вирус для Android-смартфонов маскируется под банковские и государственные приложения

Мобильное вредоносное ПО было обнаружено компанией по кибербезопасности Cyble, которая сообщила о распространении вируса через скомпрометированные веб-сайты, вложения в Discord и хостинг-сервисы Bitbucket.

Хамелеон обладает широким спектром вредоносных функций, включая кражу учётных данных пользователя с помощью ввода наложений и регистрации клавиш, куки и текстовых сообщений SMS с заражённого устройства.