От 0 до 100% за 20 минут: вышел новый игровой смартфон Vivo со сверхмощной зарядкой и самым быстрым процессором для Android

От 0 до 100% за 20 минут: вышел новый игровой смартфон Vivo со сверхмощной зарядкой и самым быстрым процессором для AndroidКоторый к тому же и стоит не так уж и дорого
Устройство может похвастаться мощным и интересным железом, предлагаемым по крайне невысокой цене. Так, например, в основу аппарата лёг топовый мобильный процессор Snapdragon 8+ Gen 1.
За охлаждение чипа отвечает большая испарительная камера, площадь которой составляет 3930 мм2.
Экран iQOO 9T крупный — 6,78-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED и имеющий разрешение FullHD+, а также частоту обновления 120 Гц. Фронтальная камера аппарата на 16 Мп, а основная на 50, 13 и 12 Мп.
Из прочего стоит отметить наличие от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, а также от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Быстрая 120 Вт зарядка позволяет зарядить новинку от 0 до 100% всего за 20 минут.
Что же до стоимости iQOO 9T, то за базовую версию просят 630 долларов, а за более продвинутую на 12/256 ГБ — 690 долларов.