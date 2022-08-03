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От 0 до 100% за 20 минут: вышел новый игровой смартфон Vivo со сверхмощной зарядкой и самым быстрым процессором для Android

Который к тому же и стоит не так уж и дорого
Компания iQOO, являющаяся «дочкой» Vivo, представила свой новый игровой смартфон — iQOO 9T.
От 0 до 100% за 20 минут: вышел новый игровой смартфон Vivo со сверхмощной зарядкой и самым быстрым процессором для Android

Устройство может похвастаться мощным и интересным железом, предлагаемым по крайне невысокой цене. Так, например, в основу аппарата лёг топовый мобильный процессор Snapdragon 8+ Gen 1.

За охлаждение чипа отвечает большая испарительная камера, площадь которой составляет 3930 мм2.

Экран iQOO 9T крупный — 6,78-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED и имеющий разрешение FullHD+, а также частоту обновления 120 Гц. Фронтальная камера аппарата на 16 Мп, а основная на 50, 13 и 12 Мп.

От 0 до 100% за 20 минут: вышел новый игровой смартфон Vivo со сверхмощной зарядкой и самым быстрым процессором для Android

Из прочего стоит отметить наличие от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, а также от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Быстрая 120 Вт зарядка позволяет зарядить новинку от 0 до 100% всего за 20 минут.

Что же до стоимости iQOO 9T, то за базовую версию просят 630 долларов, а за более продвинутую на 12/256 ГБ — 690 долларов.

Источник:FoneArena.com
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