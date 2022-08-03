От 0 до 100% за 20 минут: вышел новый игровой смартфон Vivo со сверхмощной зарядкой и самым быстрым процессором для Android

Из прочего стоит отметить наличие от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, а также от 128 до 256 ГБ памяти постоянной. Быстрая 120 Вт зарядка позволяет зарядить новинку от 0 до 100% всего за 20 минут.

Что же до стоимости iQOO 9T, то за базовую версию просят 630 долларов, а за более продвинутую на 12/256 ГБ — 690 долларов.