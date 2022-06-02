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От 0 до 100% за 4 часа: представлен смартфон с аккумулятором на 21 000 мАч

Гигант автономности
Несколько лет назад Сеть взорвала новость об анонсе смартфона от Energizer. Отличительной особенностью девайса была гигантская батарея.
От 0 до 100% за 4 часа: представлен смартфон с аккумулятором на 21 000 мАч

Теперь же компания Oukitel решила пойти схожим путём. Она также анонсировала телефон, который оснастила сверхъёмким аккумулятором на 21 000 мАч.

От 0 до 100% за 4 часа: представлен смартфон с аккумулятором на 21 000 мАч

Называется устройство специфично — Oukitel WP19. Мощность его быстрой зарядки — 27 Вт. С её помощью аппарат можно зарядить от 0 до 100% за долгие 4 часа.

От 0 до 100% за 4 часа: представлен смартфон с аккумулятором на 21 000 мАч

В основу новинки лёг чип Helio G95 от MediaTek. При этом оперативной памяти в нём — 8 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Размер экрана — 6,78 дюйма, а частота обновления — 90 Гц.

От 0 до 100% за 4 часа: представлен смартфон с аккумулятором на 21 000 мАч

Прямо из коробки Oukitel WP19 работает под управлением Android 12. Цена смартфона — 600 долларов.

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