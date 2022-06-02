От 0 до 100% за 4 часа: представлен смартфон с аккумулятором на 21 000 мАч

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От 0 до 100% за 4 часа: представлен смартфон с аккумулятором на 21 000 мАчГигант автономности
Несколько лет назад Сеть взорвала новость об анонсе смартфона от Energizer. Отличительной особенностью девайса была гигантская батарея.
Теперь же компания Oukitel решила пойти схожим путём. Она также анонсировала телефон, который оснастила сверхъёмким аккумулятором на 21 000 мАч.
Называется устройство специфично — Oukitel WP19. Мощность его быстрой зарядки — 27 Вт. С её помощью аппарат можно зарядить от 0 до 100% за долгие 4 часа.
В основу новинки лёг чип Helio G95 от MediaTek. При этом оперативной памяти в нём — 8 ГБ, а постоянной — 256 ГБ. Размер экрана — 6,78 дюйма, а частота обновления — 90 Гц.
Прямо из коробки Oukitel WP19 работает под управлением Android 12. Цена смартфона — 600 долларов.