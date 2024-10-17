От 10 тысяч рублей: Infinix представил свой младший смартфон Smart 9 в России

Smart 9 оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Helio G81, что обеспечивает хорошую производительность для базовых задач. Смартфон доступен с 3/64 Гб, 3/128 Гб и 4/128 Гб памяти, а его экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавную картинку.

Цены на Smart 9 начинаются от 9 990 рублей, с акционными предложениями на старте продаж.

Смартфон получил 6,78-дюймовый дисплей и поддерживает функцию «Dynamic Bar», что позволяет пользователям получать актуальную информацию о статусе зарядки и входящих вызовах. Объем аккумулятора составляет 5000 мАч, что гарантирует продолжительное время работы. Smart 9 оснащен основной камерой 13 Мп с LED-фонариком, работающем в нескольких режимах, и фронтальной камерой 8 Мп.