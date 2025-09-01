От 7800 руб.: Poco C85 с 6000 мАч и неплохой камерой уже в продаже

Модель получила экран диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Это делает интерфейс более плавным и отзывчивым. Камера включает основной модуль на 50 мегапикселей с функциями искусственного интеллекта для обработки снимков.

В устройстве предусмотрены два способа разблокировки: боковой сканер отпечатков пальцев и система распознавания лица. Среди дополнительных функций — поддержка двух SIM-карт, наличие модуля NFC для бесконтактных платежей и стандартный разъём 3,5 мм для наушников. Также доступны 4G, Wi-Fi и Bluetooth.

Смартфон выпускается в трёх цветах: чёрном, зелёном и фиолетовом. Стоимость версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти начинается от 7772 рублей с учётом всех скидок. Конфигурация 8+256 ГБ обойдётся от 9282 рублей.