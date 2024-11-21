От 9990 рублей: бюджетный смартфон Meizu mblu 21 представлен в РФ

Смартфон оснащен экраном диагональю 6,79 дюйма с частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает процессор с 12-нанометровым техпроцессом. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, что позволяет устройству долго работать без подзарядки.

У mblu 21 доступно две модификации памяти: 4/64 ГБ (за 9 990 рублей) и 6/128 ГБ (за 10 990 рублей). Объем оперативной памяти у старшей версии достигает 6 ГБ. Камеры включают основную с разрешением 13 Мп и 8-Мп фронтальную. Среди функций защиты предусмотрен сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку, и разблокировка по лицу.

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