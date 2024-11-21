От 9990 рублей: бюджетный смартфон Meizu mblu 21 представлен в РФ

Опубликовано 21 ноября 2024, 20:321 мин.
От 9990 рублей: бюджетный смартфон Meizu mblu 21 представлен в РФС 90 Гц дисплеем и батареей 4900 мАч
Компания Meizu представила свою новую линейку бюджетных смартфонов mblu 21. Устройства предлагаются по цене от 9 990 рублей и доступны в трех цветах: «Океанический синий», «Титановый черный» и «Жемчужный белый».
© Meizu
Смартфон оснащен экраном диагональю 6,79 дюйма с частотой обновления 90 Гц. За производительность отвечает процессор с 12-нанометровым техпроцессом. Емкость аккумулятора составляет 4900 мАч, что позволяет устройству долго работать без подзарядки.
У mblu 21 доступно две модификации памяти: 4/64 ГБ (за 9 990 рублей) и 6/128 ГБ (за 10 990 рублей). Объем оперативной памяти у старшей версии достигает 6 ГБ. Камеры включают основную с разрешением 13 Мп и 8-Мп фронтальную. Среди функций защиты предусмотрен сканер отпечатков пальцев, встроенный в боковую кнопку, и разблокировка по лицу.
Купить смартфон можно в онлайн-магазинах: Ситилинк, OZON, Яндекс. Маркет и Wildberries.