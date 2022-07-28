От OnePlus заразились: смартфон Oppo загорелся и взорвался без причин

Пользователь опубликовал снимки переписки со службой поддержки Oppo India, но отметил, что не получил никакого решения, даже после того, как показал поддержке фото сгоревшего смартфона. Пострадавший рассказал, что смартфон не был подключён к зарядке, при этом неизвестно, был ли нанесён гаджету какой-либо физический вред.

Смартфон Oppo Reno 2 был представлен в 2019 году. Гаджет оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, построен на процессоре Qualcomm Snapdragon 730G. Основная камера смартфона — 48 МП сенсор, передняя — выдвижная 16 Мп селфи-камера. Смартфон питается от батареи ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт.

Бренд Oppo входит в холдинг ВВК, вместе с ним в холдинг входят Vivo, Oneplus, Realme и iQOO.

Возможно, у подобного инцидента со смартфоном Oppo есть связь с похожим случаем, когда во время полёта рейса авиакомпании IndiGo у одного из пассажиров научал искрить и взорвался смартфон. В этот период регулярно случались инциденты с гаджетами OnePlus разных моделей. По фото сгоревших устройств было видно, что возгорание начиналось с аккумулятора.

Причём ситуации с поддержкой Oppo India и OnePlus тоже похожи. Кроме того, что в OnePlus, пользователю пожаловавшемуся на беспричинное возгорание гаджета ничем не помогли, так ещё и обвинили его клевете якобы из-за непредоставления доказательств.

К тому же есть один нюанс: Oppo и OnePlus не только входят в один холдинг, у этих компаний единый отдел исследований и разработок. Причём генеральный директор OnePlus Лю Цзоху начинал свою карьеру в Oppo, а потом основал свою компанию. Во время интеграции OnePlus в Oppo, Цзоху направил сотрудникам письмо, о том что OnePlus будет работать как независимый бренд Oppo.