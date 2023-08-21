«Отечественный смартфон» Р-ФОН всё же будут производить в Китае

Однако, несмотря на «российские корни» устройства, производство новинки будет налажено на фабрике в Гонконге. Эта информация стала известна благодаря реестру Евразийской экономической комиссии.

Стоит отметить, что анонсированная цена Р-ФОНА весьма высока и превышает стоимость аналогичных устройств со схожими техническими характеристиками. Эксперты связывают это с наличием уникальной мобильной операционной системы.

По данным реестра Евразийской экономической комиссии, смартфон будет выпускаться под торговой маркой RUTEQ на фабрике Bopel Mobile Technology Co Limited в Гонконге.

И несмотря на то, что производство стартует в Китае, есть планы по организации сборки устройства и в России в будущем.