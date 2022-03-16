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Отказавшаяся от выпуска смартфонов LG обновила одну из последних моделей до Android 12

Не иначе как чудо какое-то
Ещё в 2021 году LG отказалась от выпуска новых смартфонов, прикрыв свой мобильный бизнес. Но, несмотря на это, одна из последних моделей бренда получила важное обновление.
Отказавшаяся от выпуска смартфонов LG обновила одну из последних моделей до Android 12

Речь идёт о прошивке, которая основывается на новейшей Android 12. Таким образом, корейский IT-гигант выполняет своё обещание поддерживать актуальные модели до конца. Обновление получил LG Velvet 5G, который был представлен ещё в мае 2020 года.

Сообщается, что первыми апдейт получат пользователи из Южной Кореи. Далее Android 12 доберётся до жителей США и других стран, в которых девайс был официально представлен. Отметим, что до сих пор остаётся неизвестным, стоит ли ждать подобное обновление владельцам других смартфонов компании.

Источник: GSMArena
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