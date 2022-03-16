Отказавшаяся от выпуска смартфонов LG обновила одну из последних моделей до Android 12

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Отказавшаяся от выпуска смартфонов LG обновила одну из последних моделей до Android 12Не иначе как чудо какое-то
Ещё в 2021 году LG отказалась от выпуска новых смартфонов, прикрыв свой мобильный бизнес. Но, несмотря на это, одна из последних моделей бренда получила важное обновление.
Речь идёт о прошивке, которая основывается на новейшей Android 12. Таким образом, корейский IT-гигант выполняет своё обещание поддерживать актуальные модели до конца. Обновление получил LG Velvet 5G, который был представлен ещё в мае 2020 года.
Сообщается, что первыми апдейт получат пользователи из Южной Кореи. Далее Android 12 доберётся до жителей США и других стран, в которых девайс был официально представлен. Отметим, что до сих пор остаётся неизвестным, стоит ли ждать подобное обновление владельцам других смартфонов компании.
Источник: GSMArena