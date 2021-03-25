Открылся предзаказ смартфона, на который можно установить 20 операционных систем

Устройство, оценённое в 150 долларов (11,4 тыс рублей), способно «проглотить» до 20 операционных систем, основанных на базе Linux. Это и мобильная Fedora, и Ubuntu Touch, и даже Sailfish OS. Из коробки же смартфон работает под управлением KDE Plasma.

Что же касательно «железной» стороны устройства, то тут всё не так впечатляюще. В основу смартфона лёг чип Allwinner A64, при этом в нём от 2 до 3 ГБ оперативной памяти и от 16 до 32 ГБ памяти постоянной. Размер HD+ дисплея PinePhone — 5,95 дюймов.