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Сегодня в 12:44
Открылся предзаказ смартфона, на который можно установить 20 операционных систем
Это вам не банально огороженный iPhone со своим iOS
Одна из главных бед современного рынка смартфонов — то, что он уже устоялся. По большей части, массовый пользователь использует лишь одну из двух мобильных операционных систем: Android или iOS.
Но ведь есть ещё и другие! И чтобы опробовать большинство из них, разработчики из Pine64 создали PinePhone на который открылся предзаказ.
Устройство, оценённое в 150 долларов (11,4 тыс рублей), способно «проглотить» до 20 операционных систем, основанных на базе Linux. Это и мобильная Fedora, и Ubuntu Touch, и даже Sailfish OS. Из коробки же смартфон работает под управлением KDE Plasma.
Что же касательно «железной» стороны устройства, то тут всё не так впечатляюще. В основу смартфона лёг чип Allwinner A64, при этом в нём от 2 до 3 ГБ оперативной памяти и от 16 до 32 ГБ памяти постоянной. Размер HD+ дисплея PinePhone — 5,95 дюймов.