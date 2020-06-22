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Открыт предзаказ на антикризисный флагман Honor 30S в России

С подарками и скидкой
Бренд Honor, принадлежащий китайскому технологическому гиганту Huawei, открыл предзаказ на антикризисный флагман Honor 30S, младший смартфон в серии флагманских Honor 30. Для первых покупателей компания предусмотрела ряд подарков.

Honor 30S оборудован фирменным 5G процессором Kirin 820, четырехмодульной камерой с основным датчиком на 64 Мп, энергоемким аккумулятором на 4000 мАч и дисплеем с диагональю 6.5 дюйма при разрешении 2400x1080 пикселей. Также смартфон получил поддержку быстрой беспроводной зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт, благодаря чему его можно зарядить до 70% всего за полчаса. Как и все новейшие модели Honor и Huawei, Honor 30S работает под управлением Huawei Mobile Services и магазина приложений AppGallery взамен Google-сервисов и магазина Google Play.

Варианты расцветки Honor 30S на российском рынке

Оформить предзаказ на новинку можно в официальном онлайн-магазине Honor. Единственная доступная в РФ модификация смартфона с памятью 6/128 ГБ оценена в 27990 тыс рублей. Пользователи, которые оформят предварительный заказ, смогут не только получить скидку 3 000 рублей, но и подарки в виде фирменного фитнес-трекера HONOR Band 5, либо спортивных наушников HONOR AM61 на выбор. А до 31 июля покупатели нового флагмана получат купоны на 3 месяца бесплатной подписки Яндекс.Плюс, а также 3 фильма из раздела КиноПоиск HD.

Автор: Лилик Ми
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