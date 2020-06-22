Открыт предзаказ на антикризисный флагман Honor 30S в России
Honor 30S оборудован фирменным 5G процессором Kirin 820, четырехмодульной камерой с основным датчиком на 64 Мп, энергоемким аккумулятором на 4000 мАч и дисплеем с диагональю 6.5 дюйма при разрешении 2400x1080 пикселей. Также смартфон получил поддержку быстрой беспроводной зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт, благодаря чему его можно зарядить до 70% всего за полчаса. Как и все новейшие модели Honor и Huawei, Honor 30S работает под управлением Huawei Mobile Services и магазина приложений AppGallery взамен Google-сервисов и магазина Google Play.
Оформить предзаказ на новинку можно в официальном онлайн-магазине Honor. Единственная доступная в РФ модификация смартфона с памятью 6/128 ГБ оценена в 27990 тыс рублей. Пользователи, которые оформят предварительный заказ, смогут не только получить скидку 3 000 рублей, но и подарки в виде фирменного фитнес-трекера HONOR Band 5, либо спортивных наушников HONOR AM61 на выбор. А до 31 июля покупатели нового флагмана получат купоны на 3 месяца бесплатной подписки Яндекс.Плюс, а также 3 фильма из раздела КиноПоиск HD.