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Отмененный смартфон Xiaomi выйдет уже в октябре
У компании прямо семь пятниц на неделе
Еще в июне 2019 года генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что компания не планирует заниматься выпуском новых моделей Xiaomi Mi Max и Xiaomi Mi Note. По крайней мере, по его словам, в этом году нам точно не стоит ждать появления новых представителей данных линеек. Но, как оказалось, глава китайской компании был не до конца честен с нами, либо же внутри Xiaomi приняли решение кардинально изменить свою стратегию буквально за пару месяцев.
Сразу два популярных интернет-инсайдера, Ice Universe и Мукул Шарма, опубликовали посты, в которых рассказали о появлении новых устройств в линейке Xiaomi Mi Note в самое ближайшее время. По словам инсайдеров, уже до конца октября этого года ожидать появления нового смартфона, который, скорее всего, будет носить название Xiaomi Mi Note 10.
Устройство скорее всего представят 24 октября, вместе с другим, не менее ожидаемым, смартфоном компании — Xiaomi Mi CC9 Pro. Напомним, что судя по слухам, устройство получит 108 Мп основную камеру и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки на 40 Вт.
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