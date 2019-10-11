Отмененный смартфон Xiaomi выйдет уже в октябре

Сразу два популярных интернет-инсайдера, Ice Universe и Мукул Шарма, опубликовали посты, в которых рассказали о появлении новых устройств в линейке Xiaomi Mi Note в самое ближайшее время. По словам инсайдеров, уже до конца октября этого года ожидать появления нового смартфона, который, скорее всего, будет носить название Xiaomi Mi Note 10.

Устройство скорее всего представят 24 октября, вместе с другим, не менее ожидаемым, смартфоном компании — Xiaomi Mi CC9 Pro. Напомним, что судя по слухам, устройство получит 108 Мп основную камеру и поддержку сверхбыстрой проводной зарядки на 40 Вт.