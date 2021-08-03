Отменённый кнопочный Android-смартфон от Nokia «засветился» на видео

С инициативой перенести Android для кнопочных устройств выступала и Google. Как оказалось, у Nokia даже был такой прототип, работающий под управлением «зелёного» робота — Nokia 400. Со временем, правда, Google как будто охладела к предложенной ею же идее.

К счастью для нас, некогда легендарная финская компания всё же произвела некоторое количество тестовых Nokia 400. Один из таких телефонов даже «засветился» на видео, пишет SlashGear.

Судя по ролику, одним из важных элементов взаимодействия с устройством должен был стать голосовой помощник Google Ассистент. При этом в меню «Настройки» мы можем увидеть, что телефон работал под управлением Android 8.1 Oreo.

Там же можно заметить, что у девайса было всего лишь 512 МБ оперативной памяти. Именно столько нужно было для того, чтобы Android Oreo Go Edition могла запуститься.