Отраслевой отчёт предсказал отставание Samsung от Apple во внедрении 2-нм чипов

Источник сообщает, что TSMC приступит к проектированию 2-нм техпроцесса в период с января по апрель 2025 года. Apple — один из самых крупных клиентов, и станет первой компанией, использующей 2-нм техпроцесс TSMC, опередив Qualcomm, которая как раз поставляет чипы Snapdragon компании Samsung.

По последним данным, мировая доля продукции TSMC на 2-нм техпроцессе превысила 60%, что делает возможным массовое производство в следующем году. К тому же глава TSMC на последней конференции заявил, что спрос клиентов на 2-нм продукцию выше, чем на 3-нм. По общему экспертному мнению в отрасли, TSMC ещё какое-то время будет лидировать в области передовых технологий.