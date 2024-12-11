Отраслевой отчёт предсказал отставание Samsung от Apple во внедрении 2-нм чипов

Опубликовано 11 декабря 2024, 11:151 мин.
Отраслевой отчёт предсказал отставание Samsung от Apple во внедрении 2-нм чиповИз-за проблем с литейным производством
Согласно отраслевому отчёту, представленному тайваньским изданием Commercial Times, в 2023 году Apple опередила Samsung в использовании 3-нм чипсетов TSMC. Согласно документу, всё идёт к тому, что и в 2025 году Apple снова опередит Samsung уже во внедрении 2-нм чипов. Речь идёт о том, что в Pro-моделях следующей линейки iPhone будет использоваться 2-нм чипсет.
Источник сообщает, что TSMC приступит к проектированию 2-нм техпроцесса в период с января по апрель 2025 года. Apple — один из самых крупных клиентов, и станет первой компанией, использующей 2-нм техпроцесс TSMC, опередив Qualcomm, которая как раз поставляет чипы Snapdragon компании Samsung.
По последним данным, мировая доля продукции TSMC на 2-нм техпроцессе превысила 60%, что делает возможным массовое производство в следующем году. К тому же глава TSMC на последней конференции заявил, что спрос клиентов на 2-нм продукцию выше, чем на 3-нм. По общему экспертному мнению в отрасли, TSMC ещё какое-то время будет лидировать в области передовых технологий.
Источник:Commercial Times
Автор:Андрей Кадуков
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