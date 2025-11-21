Отставание Snapdragon 8 Gen 5 от 8 Elite Gen 5 в тестах сократилось до 14%

По информации портала WccfTech, это значительный результат для чипсета среднего класса, демонстрирующий прогресс Qualcomm. Процессор Snapdragon 8 5-го поколения, который ожидается 26 ноября, использует 3-нм технологию N3P, но имеет другую конфигурацию и более низкие тактовые частоты.

В AnTuTu Snapdragon 8 5-го поколения набрал 3,56 млн баллов, что на 14% меньше, чем Snapdragon 8 Elite 5 — 4 млн баллов. Это свидетельствует о высоком потенциале новой платформы для устройств среднего класса.