Отставание Snapdragon 8 Gen 5 от 8 Elite Gen 5 в тестах сократилось до 14%Показали результаты бенчмарка
© Qualcomm
По информации портала WccfTech, это значительный результат для чипсета среднего класса, демонстрирующий прогресс Qualcomm. Процессор Snapdragon 8 5-го поколения, который ожидается 26 ноября, использует 3-нм технологию N3P, но имеет другую конфигурацию и более низкие тактовые частоты.
В AnTuTu Snapdragon 8 5-го поколения набрал 3,56 млн баллов, что на 14% меньше, чем Snapdragon 8 Elite 5 — 4 млн баллов. Это свидетельствует о высоком потенциале новой платформы для устройств среднего класса.
Процессор Snapdragon 8 Gen 5 может использоваться в OnePlus Ace 6T под управлением Android 16 с ОЗУ LPDDR5X на 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 объёмом 1 ТБ. Гаджет использует кластер из 2 + 6 процессоров, но с более низкими частотами: 3,80 ГГц для высокопроизводительных ядер и 3,32 ГГц для энергоэффективных.
Эти результаты превосходят предыдущие оценки, показывая, что Qualcomm улучшила эффективность архитектуры на более низких частотах, потенциально избежав проблем с перегревом, которые наблюдались в Snapdragon 8 Elite 5.