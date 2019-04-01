Ответственный за разработку процессоров покинул Apple

Главный директор по платформной архитектуре Джерард Уильямс (Gerard Williams) больше не работает в компании Apple. Об этом сообщило издание CNET.

По сообщению источников, он ушёл из компании в феврале спустя девять лет работы. Тем не менее, учётная запись в LinkedIn Уильямса пока всё ещё указывает на Apple в качестве места работы.

Перед тем, как прийти в Apple, Уильямс проработал 12 лет в британской компании ARM. Последняя разрабатывает процессорные ядра, которые лицензируют и используют в своих процессорах такие производители, как Samsung, Qualcomm, HiSilicon, MediaTek и Apple. Под руководством Уильямса были созданы все процессоры Apple, начиная с первой 64-битной платформы A7 в iPhone 5S и вплоть до новейшего A12X .