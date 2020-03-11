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Ожидаемый недорогой камерофон Redmi Note 9 Pro появился на видео за день до анонса
Выглядит устройство, конечно, очень интересно
Redmi Note 9 Pro, вместе обыкновенным Note 9 — один из самых ожидаемых смартфонов последнего времени. В первую очередь за счет того, что устройство является недорогим камерофоном, на который не надо тратить свою полугодовую зарплату. И вот, несмотря на то, что анонс смартфона состоится уже завтра, в сети появилось видео с демонстрацией новинки.
Речь идет о видеоролике вьетнамского техноблогера Дуонг Де, в котором он не только рассказал некоторые подробности о новинке, но также и продемонстрировал внешний вид устройства. Во-первых, благодаря свежей публикации, подтвердились слухи о наличии в смартфоне выреза в дисплее, в котором будет располагаться фронтальная камеры. Во-вторых, мы увидели, как будет выглядеть блок основной камеры, а также внешний вид устройства в разобранном состоянии.
К слову, помимо этого, блогер отметил, что смартфон уже доступен на сайте местного интернет-магазина по цене в 192 доллара, правда, без возможности приобрести смартфон. Напомним, что анонс Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro ожидается уже завтра, 12 марта.