Ожидаемый недорогой камерофон Redmi Note 9 Pro появился на видео за день до анонса

Речь идет о видеоролике вьетнамского техноблогера Дуонг Де, в котором он не только рассказал некоторые подробности о новинке, но также и продемонстрировал внешний вид устройства. Во-первых, благодаря свежей публикации, подтвердились слухи о наличии в смартфоне выреза в дисплее, в котором будет располагаться фронтальная камеры. Во-вторых, мы увидели, как будет выглядеть блок основной камеры, а также внешний вид устройства в разобранном состоянии.

К слову, помимо этого, блогер отметил, что смартфон уже доступен на сайте местного интернет-магазина по цене в 192 доллара, правда, без возможности приобрести смартфон. Напомним, что анонс Redmi Note 9 и Redmi Note 9 Pro ожидается уже завтра, 12 марта.