Ожидаемый смартфон Oppo F31 якобы будет отличаться прочностью «нового уровня»

Информация об Oppo F31 указывает на то, что смартфон будет защищён от воды и пыли на уровне флагмана. Эти сведения были получены от известного инсайдера Параса Гуглани. Он утверждает, что новая серия Oppo F31 будет иметь класс защиты от воды и пыли IP68 и IP69. Он также отмечает, что слоган этих телефонов — «Прочность нового уровня».

Степень защиты IP68 и IP69 означает, что устройство защищено от пыли и может погружаться под воду на глубину до 1,5 метров на 30 минут. Также обеспечивается защита от струй воды под высоким давлением.

Источник отмечает, что «отличная защита» была отличительной чертой серии F29, и вполне вероятно, что многие из этих функций будут доступны и в новых моделях, включая F31. Вероятно, они будут иметь корпус военного класса и защиту на 360 градусов.

Гуглани уверен, что Oppo продемонстрирует по-настоящему впечатляющую прочность с помощью «безумного теста на водонепроницаемость» и тестирования, в ходе которого устройства будут проверять на ударопрочность.

Пока другой информации об Oppo F31 и F31 Pro нет.