Ожидания о дизайне флагманского смартфона Huawei Mate 30 опровергнуты

На фото показаны чехлы с прямоугольными вырезами под основную камеру, а не круглыми. Напомним, не так давно в сети появились слухи о круглой четверной основной камере в Huawei Mate 30. При этом изначально сообщалось о прямоугольной организации основной камеры.

Пока сведения о камерах Mate 30 довольно противоречивые. Согласно одним источникам, нам стоит ждать четверную камеру, а другие предсказывают все пять модулей для съёмки.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 30 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением QHD+ и частотой обновления 90 Гц, у основной камеры предусмотрены 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум, а аппаратной основой станет пока ещё не анонсированный флагманский процессор Kirin 985.

Как ожидается, официальный дебют Huawei Mate 30 состоится в октябре 2019 года, а продажи начнутся в ноябре или декабре.