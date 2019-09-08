Озвучены цены на линейку новых смартфонов Samsung A-серии

В сети появились новые подробности о готовящихся к выпуску смартфонах Samsung недорогой A-серии. Информацией поделился известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) в своём аккаунте в Twitter, дополнив утечку фотографией со стендом с изображением моделей Galaxy A10s, A20s, A30s и A50s.

Стенд явно сфотографирован на какой-то местной презентации. Вероятно, мероприятие проходило в Таиланде, поскольку цены указаны в тайских батах. На нём показаны сами смартфоны, названия, объём встроенной памяти и цена.

Итак, Galaxy A10s c 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти обойдётся 150 долларов, Galaxy A20s в версии 4+64 ГБ — в 215 долларов, Galaxy A30s 4+64 ГБ — в 265 долларов, а Galaxy A50s 8+128 ГБ — в 360 долларов.

Официальный анонс Galaxy A10s, A20s, A30s и A50s ожидается в ближайшее время.