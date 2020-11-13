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Озвучены особенности iPhone 12 Pro Max, обнаруженные после его разборки
Интересно, что скажут о новинке специалисты iFixit
Долгожданный iPhone 12 Pro Max поступил в продажу, в результате чего в сети появились не только первые обзоры, но и разборки. Последние позволили энтузиастам выяснить и озвучить особенности новинки, которые ранее не были известны.
Так, например, оказалось, что материнская плата смартфона оказалась более компактной, чем у базовой Pro-версии, сообщает Gizmochina. При этом она также была смещена малость влево, тем самым позволив освободить немного места для слота под SIM-карту. Также в результате разбора iPhone 12 Pro Max удалось выяснить, что емкость аккумулятора смартфона и вправду меньше, чем у предшественника: 3687 мАч против 3969 мАч у iPhone 11 Pro Max.
Стоит отметить, что это не известный многим разбор от iFixit, в результате которого эксперты ставят оценку ремонтопригодности новинок. Но учитывая, что смартфон наконец-то поступил в свободную продажу, можно ждать появления разбора от именитой студии уже в самое ближайшее время.