Озвучены особенности iPhone 12 Pro Max, обнаруженные после его разборки

Так, например, оказалось, что материнская плата смартфона оказалась более компактной, чем у базовой Pro-версии, сообщает Gizmochina. При этом она также была смещена малость влево, тем самым позволив освободить немного места для слота под SIM-карту. Также в результате разбора iPhone 12 Pro Max удалось выяснить, что емкость аккумулятора смартфона и вправду меньше, чем у предшественника: 3687 мАч против 3969 мАч у iPhone 11 Pro Max.