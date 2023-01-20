Пахнет бедностью: сколько смартфонов в мире работают на современной Android 13

Да, такие бренды как Samsung и OnePlus достаточно оперативно обновили большинство своих устройств до Android 13. Но немало и тех, кто даже не начал этим заниматься.

По итогу, мы имеем такую картину, при которой спустя полгода после релиза новейшая версия Android установлена лишь на 5,2% всех Android-смартфонов. В свою очередь Android 12 и 12L используется 18,9% устройств.

Самая популярная на сегодняшний день версия — это Android 11 с 24,4%. Следом за ней идёт «десятка» — на её долю приходится 19,5% устройств.

Что интересно, даже Android 9 и 8 популярнее актуальной версии — они установлены на 13,2% и 9,5% смартфонов соответственно.