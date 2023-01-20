Пахнет бедностью: сколько смартфонов в мире работают на современной Android 13

Пахнет бедностью: сколько смартфонов в мире работают на современной Android 13И в целом, у вендоров явные проблемы с обновлением устройств
Google выпустила новейший Android 13 ещё в середине августа 2022 года. Несмотря на это, не так много вендоров выпустили соответствующий апдейт для своих смартфонов.
Фото: Android Authority
Да, такие бренды как Samsung и OnePlus достаточно оперативно обновили большинство своих устройств до Android 13. Но немало и тех, кто даже не начал этим заниматься.
По итогу, мы имеем такую картину, при которой спустя полгода после релиза новейшая версия Android установлена лишь на 5,2% всех Android-смартфонов. В свою очередь Android 12 и 12L используется 18,9% устройств.
Самая популярная на сегодняшний день версия — это Android 11 с 24,4%. Следом за ней идёт «десятка» — на её долю приходится 19,5% устройств.
Что интересно, даже Android 9 и 8 популярнее актуальной версии — они установлены на 13,2% и 9,5% смартфонов соответственно.