Пара советов для сохранности телефона в мороз

По словам специалистов, быстрее всего разряжаются телефоны с алюминиевым корпусом, к примеру iPhone, чего не скажешь про устройства со стеклянным покрытием. Однако самыми устойчивыми к морозам оказались гаджеты из пластика, чей температурный предел – минус 35 градусов.

Эксперты дали немного советов касаемо ваших смартфонов – заряжайте полностью телефон перед выходом на улицу зимой, на улице его нужно хранить во внутреннем кармане куртки, в тепле, а сохранить заряд можно, используя чехол и к тому же лучше не держать гаджет на морозе более десяти минут. Все это советы, которые позволят вашему телефону дольше держать заряд на морозе

Эксперты добавили, что заряжать телефон с помощью внешнего аккумулятора на холоде все же не рекомендуется, хотя многие так и делают.