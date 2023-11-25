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22:38, 25 ноября 2023
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Парень год мстил вору своего айфона, удаляя фото воришки каждый месяц

Потому что тот так и не догадался завершить сессию

Пользователь соцсети Х из Нигерии под ником mandabe_m рассказал, что год назад у него украли айфон, на котором не был установлен пароль. Не было пароля и для входа в iCloud.

Парень год мстил вору своего айфона, удаляя фото воришки каждый месяц

© Legit / X.com

Молодой человек узнал с помощью геолокации, что украденный iPhone находится в какой-то деревне в Монгу, что достаточно далеко от него, поэтому ехать разбираться не было никакого желания. Но зато он придумал оригинальный способ мести воришке.

По словам mandabe_m, он удаляет личные фотографии вора всякий раз, когда ему становится скучно. И происходит это с регулярностью примерно раз в месяц.

Возможным это стало потому, что вор не удосужился завершить сессию предыдущего пользователя, или не понял, как это сделать. Поэтому владелец айфона может даже через год после кражи смартфона управлять iCloud.

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