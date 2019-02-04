Парень покончил с собой из-за дешёвого смартфона

В Индии произошла душераздирающая история. 18-летний парень из Мумбаи покончил с собой после того, как родители отказались покупать ему «дорогой» смартфон для игры в популярную PUBG.

В Индии игра PUBG особенно популярна и увлечение ей, особенно в мобильной версии PUBG Mobile, порой доходит среди подростков до крайности.

На данный момент полиция ещё ведёт расследования. Но как сообщается, парень из района Мумбаи под названием Керла требовал от родителей купить ему смартфон за 515 долларов, тогда как семья могла позволить потратить на устройство не более 280 долларов. После отказа родителей купить более дорогое устройство, он совершил самоубийство у себя дома.