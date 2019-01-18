Патент раскрыл характеристики будущего флагмана Google Pixel 4

Следующее поколение флагманских смартфонов Google Pixel ожидается только в четвёртом квартале 2019 года. Тем не менее, в сети уже начинают появляться подробности о Pixel 4.

В новом патенте компании Google обнаружились схематичные наброски будущего флагмана. Что интересно, модель по прежнему получит только одинарную основную камеру. Также сохранится сканер отпечатков пальцев на задней панели. Прочие параметры тоже не изменились сильно, если не считать более тонких рамок дисплея и отсутствие выреза.