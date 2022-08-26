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Патовая ситуация: производители смартфонов должны взвинтить цены, но не могут из-за низкого спроса
На рынке электроники сложилась достаточно сложная ситуация: удорожание производства вынуждает производителей поднимать цены, но при этом им это не удаётся из-за снизившегося спроса.
Последнее, как считают эксперты, связано со снизившейся покупательской способностью потребителей. Причём речь идёт не только о России, но и о мире в целом.
Два года мирового карантина давали сектору немалые прибыли за счёт высокого потребительского интереса, а повсеместное снятие ограничений уронило спрос и, по логике рынка, должно следом несколько опустить цены. Но при этом мировые инфляционные процессы влияют на удорожание производства, что, по идее, должно цены неминуемо поднимат.
Павел Сигал
Первый вице-премьер «Опоры России»
По итогу производители смартфонов и гаджетов не могут позволить себе заметное удорожание продукции, так как в противном случае они столкнутся с ещё большим падением спроса. Но в то же время, отмечает эксперт, некоторая динамика роста всё равно прослеживается.