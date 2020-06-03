Перечислены простые способы увеличить время работы смартфона без подзарядки

Данными способами с представителями агентства поделился гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Так, эксперт рассказал, что одним их способов увеличить время работы устройства является удаление всех приложений, которыми пользователь не пользуется. ”Рано или поздно они выходят в интернет и отправляют различные отчеты, запрашивают обновления и прочее. Удалив их, это прибавит до 10%”, - рассказал Щельцин.

Кроме того, для увеличения продолжительности функционирования смартфона, по словам эксперта, необходимо ограничить работу часто используемых программ и мессенджеров в фоновом режиме. Также положительно повлиять может и отключение дополнительных системных сервисов, в числе которых bluetooth, wi-fi, NFS, GPS\Глонасс, а также банальное уменьшение яркости экрана.