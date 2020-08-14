Перечислены особенности грядущего флагмана Realme X3 Pro

Так, согласно опубликованным инсайдером данным, смартфон получит OLED-дисплей, произведенный южнокорейской компанией Samsung Display. Источник также отметил, что частота обновления изображения экрана будет достигать 120 Гц. Кроме того, нескольким ранее Realme анонсировала технологию быстрой зарядки UltraDart на 125 Вт, поддержку которой, по предвариетельным данным, может получит Realme X3 Pro. Предполагается, что помимо анонса флагманского устройства, компания также подготовила несколько гаджетов, в числе которых и аксессуары.