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Перечислены особенности грядущего флагмана Realme X3 Pro
Экран на 120 Гц, а также поддержка быстрой зарядки 125 Вт
Инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые технические особенности грядущего флагмана китайской компании Realme. Речь о модели Realme X3 Pro.
Так, согласно опубликованным инсайдером данным, смартфон получит OLED-дисплей, произведенный южнокорейской компанией Samsung Display. Источник также отметил, что частота обновления изображения экрана будет достигать 120 Гц. Кроме того, нескольким ранее Realme анонсировала технологию быстрой зарядки UltraDart на 125 Вт, поддержку которой, по предвариетельным данным, может получит Realme X3 Pro. Предполагается, что помимо анонса флагманского устройства, компания также подготовила несколько гаджетов, в числе которых и аксессуары.
Напомним, что в этом году представители Realme приняли решение впервые поучаствовать в ежегодной международной выставке бытовой электроники IFA в Германии.