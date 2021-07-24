Перечислены правила, сохраняющие жизнь аккумулятору смартфона

Помочь справиться с этой проблемой могут советы, данные начальником отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексеем Верещагиным. Так, если не держать смартфон в разряженном состоянии долгое время и поддерживать его заряд на уровне 30-85%, то аккумулятор будет служить дольше, пишет РИА Новости.

Также эксперт посоветовал не оставлять аппарат без контроля на зарядке. Вместе с тем он считает неправильным подключение смартфона к зарядному устройству после полного восполнения аккумулятора.