Перечислены правила, сохраняющие жизнь аккумулятору смартфона

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Перечислены правила, сохраняющие жизнь аккумулятору смартфонаЕсли следовать им, то можно продлить «свежесть» вашего телефона
Одними из самых слабых мест современных смартфонов является их аккумуляторы. Так, если чип и версия системы ещё могут работать более-менее адекватно, то батареи чаще всего деградируют уже через 2-3 года после покупки устройства.
Помочь справиться с этой проблемой могут советы, данные начальником отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексеем Верещагиным. Так, если не держать смартфон в разряженном состоянии долгое время и поддерживать его заряд на уровне 30-85%, то аккумулятор будет служить дольше, пишет РИА Новости.
Также эксперт посоветовал не оставлять аппарат без контроля на зарядке. Вместе с тем он считает неправильным подключение смартфона к зарядному устройству после полного восполнения аккумулятора.