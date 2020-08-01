Перечислены причины потери сети смартфоном

По словам эксперта, чаще всего смартфон перестает ловить сеть по трем причинам. Интересно, что лишь одна из них основана на проблемах самого устройства. Так, потеря связи, согласно данным источника, может быть обусловлена изношенностью самой SIM-карты. Эксперт напомнил, что обновлять данный физический носитель необходимо раз в два года. Также связь может потеряться в случае пребывания в месте с плохой связью, например, в подвале или же в помещении с широкими стенами. К помехам со связью могут привести и временные внешние радио-аномалии.

В число причин потери связи также можно отнести и поломка модуля связь в смартфоне. В данном случае, к слову, необходимо провести процедуру замену модуля или же и вовсе обновить устройство.