Перечислены приложения, которые сильно разряжают аккумулятор смартфона

Так, на снижение уровня заряда аккумулятора существенно воздействуют такие программы, как Skype, Uber и Facebook. Согласно данным источников, они способны израсходовать до 87% заряда. Стремительно процент зарядки смартфона падает и при использовании популярной соцсети Instagram, приложения для знакомств Tinder и программы для бронирования апартаментов Airbnb. Порядка шести из 20 наиболее энергозатратных программ выпущены соцсетями.

Специалисты выяснили, что до 77% заряда могут израсходовать WhatsApp, YouTube, Telegram и Zoom. В то же время, рекордсменом по снижению заряда аккумулятора смартфона стала программа Fitbit. Отмечается, что она может потратить до 92% заряда.