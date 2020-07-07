Перечислены самые популярные среди россиян смартфоны 2020 года

Так, согласно обнародованной информации, с 1 января по 30 июля на первом месте по числу переходов со страницы товара на сайт магазина стала китайская компания Xiaomi. Отмечается, что на устройства данной компании пришлось порядка 29% всех кликов. На втором месте по данному показателю оказался южнокорейский гигант Samsung. Замыкает же тройку лидеров американская компания Apple.

Что касается наиболее популярных смартфонов 2020 года в России, то первую строчку данного рейтинга занял недорогой смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro на 6/64 ГБ памяти. На втором месте также устройство от Xiaomi, модель Xiaomi Redmi Note 8T, а третье место занял iPhone 11 64 ГБ. Также в данный список вошли такие смартфоны, как Samsung Galaxy A51 64 ГБ, iPhone 11 128 ГБ, Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 ГБ, iPhone XR 64 ГБ, Xiaomi Redmi 8 и Samsung Galaxy A10.