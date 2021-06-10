Перечислены самые популярные среди россиян смартфоны с начала года

На первом месте в рейтинге самых популярных смартфонов от российских продавцов оказался Xiaomi Redmi 9C в модификации на 3 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти. Данная модель продается за 11,2 тыс рублей. В то же время, на втором месте этого рейтинга расположился Poco M3 с 4/128 ГБ памяти. Его продают за 14,6 тыс рублей. Замыкает тройку лидеров Poco X3 в версии с 6/128 ГБ памяти, которую можно купить за 18,7 тыс рублей.

Также в списке оказались Xiaomi Redmi Note 10 с 4/64 ГБ, Xiaomi Redmi 9A с 4/32 ГБ, Xiaomi Redmi 9 с 4/64 ГБ, Realme C11 с 2/32 ГБ, Honor 10 Lite с 3/128 ГБ, iPhone 11 с 4/128 Гб и Realme 6 Pro с 8/128 ГБ.