Перечислены самые продаваемые 5G смартфоны в мире

Так, согласно опубликованным данным, первое место в данном рейтинге досталось смартфону южнокорейского гиганта Samsung, а именно модели Galaxy S20+ 5G. Отмечается, что на нее пришлось порядка 9% выручки от всех продаж 5G смартфонов. Интересно, что второе и третье места также достались устройствам Samsung. Речь о S20 Ultra 5G и S20 5G. На четвертом и пятом месте, в свою очередь, расположились Huawei P40 Pro 5G и Huawei Mate 30 5G.

По прогнозам аналитиков, уже во второй половине текущего года в этом рейтинге сменится лидер. Предполагается, что самым востребованным 5G смартфоном станет iPhone 12.