Перечислены случаи, когда нельзя заряжать смартфон

Так, по словам эксперта, заряжать смартфон при вздутии его батареи - нельзя. Помимо прочего стоит воздержаться от зарядки и в случае, если смартфон какое-то время провел под прямыми лучами и нагрелся. Также не советуется заряжать устройство, если оно мокрое.

”В случае выявления проблем с зарядкой телефона, например, он перестает заряжаться или начал разряжаться гораздо быстрее, чем раньше, следует проверить статистику потребляемой энергии телефона в настройках. Вполне вероятно, что разряжаться он стал быстрее из-за какого-то нового приложения, а батарея тут не при чем”, — поделился мнением Кузьменко.

Имеет смысл ограничить использование неоригинального зарядного устройства, в частности, недорогой китайской подделки, поскольку это может негативно сказаться на аккумуляторе смартфона.