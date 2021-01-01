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Перечислены смартфоны, которые Xiaomi может анонсировать в первом квартале 2021 года
От Redmi 9T до Xiaomi Mi 11 Lite 4G
Вьетнамский аналитик перечислил смартфоны, которые Xiaomi может анонсировать в первом квартале. По его словам, компания выпустит не менее 9 новинок на всех рынках мира.
Об этом сообщается в материале издания Gizmochina. Одной из грядущих новинок может стать модель Xiaomi Redmi 9T, которая, по словам того же источника, будет анонсирована 8 января. Отмечается, что эта модель представляет из себя обновленную версию смартфона Redmi 9 Power, который презентовали в Индии нескольким ранее.
Также, согласно опубликованным данным, компания выпустит глобальную версию Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Причем, некоторые инсайдеры заявляют, что последний будет представлен на индийском рынке как Poco F2.