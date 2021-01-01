Перечислены смартфоны, которые Xiaomi может анонсировать в первом квартале 2021 года

Об этом сообщается в материале издания Gizmochina. Одной из грядущих новинок может стать модель Xiaomi Redmi 9T, которая, по словам того же источника, будет анонсирована 8 января. Отмечается, что эта модель представляет из себя обновленную версию смартфона Redmi 9 Power, который презентовали в Индии нескольким ранее.

Также, согласно опубликованным данным, компания выпустит глобальную версию Xiaomi Mi 11 и Xiaomi Mi 11 Lite 4G. Причем, некоторые инсайдеры заявляют, что последний будет представлен на индийском рынке как Poco F2.