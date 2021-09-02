Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат функцию увеличения памяти

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Сегодня в 17:06
Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат функцию увеличения памятиОт Xiaomi Mi 11 до Redmi 9
В сети появился список смартфонов китайской компании Xiaomi, которые получат функцию расширения оперативной памяти — Memory Fusion. В список вошли устройства серии Mi 11, Redmi Note, а также POCO.
Итак, возможность увеличить оперативную память получать владельцы смартфонов:
- Xiaomi Mi 11 / Mi 11 Pro / Mi 11 Ultra / Mi 11i / Mi 11X / Mi 11X Pro;
- Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro / Mi 10 Ultra / Mi 10S / Mi 10T / Mi 10T Pro;
- Xiaomi Mix 4;
- Xiaomi Mi 11 Lite 4G / 5G / NE;
- Xiaomi Mi 10 Lite / Mi 10 Youth / Mi 10T Lite / Mi 10i.
- Redmi K40 / K40 Pro / 40 Pro+ / K40 Gaming;
- Redmi K30S / K30 Pro / K30 Pro Zoom Edition / K30 Ultra;
- Redmi Note 10 / 10S / 10T / 10 5G / 10 JE / 10 Pro / 10 Pro Max / 10 Pro 5G;
- Redmi Note 9 / 4G (Китай) / 5G / 9S / 9T / 9 Pro / 9 Pro 5G / 9 Pro Max;
- Redmi Note 8 / 8T / 8 (2021) / 8 Pro;
- Redmi 10 / 10 Prime;
- Redmi 9 / 9A / 9 Prime / 9 Power / 9i / 9C / 9C NFC / 9T / 9T NFC.
Что касается смартфонов POCO, нововведение появится в следующих смартфонах серии:
- POCO F2;
- POCO X3 / X3 NFC / X3 Pro / X3 GT;
- POCO F3 / F3 GT;
- POCO M2 / M2 Pro / M2 Reloaded;
- POCO M3 / M3 Pro;
- POCO C3.