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Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат функцию увеличения памяти

От Xiaomi Mi 11 до Redmi 9

В сети появился список смартфонов китайской компании Xiaomi, которые получат функцию расширения оперативной памяти — Memory Fusion. В список вошли устройства серии Mi 11, Redmi Note, а также POCO.