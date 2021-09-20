Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат новейшую оболочку MIUI 13

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Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат новейшую оболочку MIUI 13От Poco X3 до Mi 11 Ultra
В сети появился список смартфонов китайского гиганта Xiaomi, которые получат оболочку MIUI 13. Помимо прочего источник поделился скриншотами грядущей прошивки.
Отметим, что список опубликован не официальными источниками. В то же время, это наиболее детальный и обширный список смартфонов-претендентов на получение MIUI 13.
Итак, согласно данным инсайдеров, обновиться до MIUI 13 смогут владельцы следующих смартфонов:
- Poco X3 NFC;
- Poco X3;
- Poco X3 Pro;
- Poco F2 Pro/Poco X2 Pro;
- Poco C3;
- Poco M3 Pro 5G;
- Redmi Note 10;
- Redmi Note 10S;
- Redmi Note 10T;
- Redmi Note 10 Pro;
- Redmi Note 10 Pro Max;
- Redmi K40;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40 Gaming Enhanced Edition;
- Redmi K30 Ultra;
- Redmi K30i 5G;
- Redmi K30 5G Racing Edition;
- Redmi Note 9 Pro;
- Redmi Note 9;
- Redmi K30 Pro Zoom;
- Redmi K30 Pro;
- Redmi Note 9S;
- Redmi Note 9 Pro Max;
- Mi 11 Ultra;
- Mi 11;
- Mi 11 Pro;
- Mi 11X;
- Mi 11X Pro;
- Mi 11 Lite;
- Xiaomi Mi 10T Pro;
- Xiaomi Mi 10T;
- Xiaomi Mi 10T Lite;
- Xiaomi Mi Note 10 Lite;
- Xiaomi Mi 10 5G;
- Xiaomi Mi 10 Ultra;
- Xiaomi Mi Note 10;
- Xiaomi Mi Note 10 Pro.