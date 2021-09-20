Телефоны
Сегодня в 10:53
1 мин.

Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат новейшую оболочку MIUI 13

От Poco X3 до Mi 11 Ultra
В сети появился список смартфонов китайского гиганта Xiaomi, которые получат оболочку MIUI 13. Помимо прочего источник поделился скриншотами грядущей прошивки.
Перечислены смартфоны Xiaomi, которые получат новейшую оболочку MIUI 13

Отметим, что список опубликован не официальными источниками. В то же время, это наиболее детальный и обширный список смартфонов-претендентов на получение MIUI 13.

1 / 2

Итак, согласно данным инсайдеров, обновиться до MIUI 13 смогут владельцы следующих смартфонов:

  • Poco X3 NFC;
  • Poco X3;
  • Poco X3 Pro;
  • Poco F2 Pro/Poco X2 Pro;
  • Poco C3;
  • Poco M3 Pro 5G;
  • Redmi Note 10;
  • Redmi Note 10S;
  • Redmi Note 10T;
  • Redmi Note 10 Pro;
  • Redmi Note 10 Pro Max;
  • Redmi K40;
  • Redmi K40 Pro;
  • Redmi K40 Pro+;
  • Redmi K40 Gaming Enhanced Edition;
  • Redmi K30 Ultra;
  • Redmi K30i 5G;
  • Redmi K30 5G Racing Edition;
  • Redmi Note 9 Pro;
  • Redmi Note 9;
  • Redmi K30 Pro Zoom;
  • Redmi K30 Pro;
  • Redmi Note 9S;
  • Redmi Note 9 Pro Max;
  • Mi 11 Ultra;
  • Mi 11;
  • Mi 11 Pro;
  • Mi 11X;
  • Mi 11X Pro;
  • Mi 11 Lite;
  • Xiaomi Mi 10T Pro;
  • Xiaomi Mi 10T;
  • Xiaomi Mi 10T Lite;
  • Xiaomi Mi Note 10 Lite;
  • Xiaomi Mi 10 5G;
  • Xiaomi Mi 10 Ultra;
  • Xiaomi Mi Note 10;
  • Xiaomi Mi Note 10 Pro.