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Перечислены смартфоны Xiaomi, которые смогут обновиться до Android 12

От Redmi Note 9 до Mi 10
В сети появился список смартфонов китайской компании Xiaomi, которые смогут получить обновление до Android 12.
Перечислены смартфоны Xiaomi, которые смогут обновиться до Android 12

Стоит отметить, что данным списком поделилась не самая компания, а значит он не официальный. В то же время, сами источники утверждают, что доверять ему можно, поскольку информация была получена от внутренних источников в Xiaomi и разработчиков оболочки MIUI.

Перечислены смартфоны Xiaomi, которые смогут обновиться до Android 12

Как видим, установить на смартфон операционную систему Android 12 смогут владельцы Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi K30, Mi 10 и прочих смартов. Остануться без обновления Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 и Redmi 9. Что касается смартфонов Redmi 9T, Redmi Note 9 и Mi Note 10 Lite — пока неизвестно, смогут ли они обновиться.