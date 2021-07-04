Перечислены смартфоны Xiaomi, которые смогут обновиться до Android 12

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Сегодня в 15:12
Перечислены смартфоны Xiaomi, которые смогут обновиться до Android 12От Redmi Note 9 до Mi 10
В сети появился список смартфонов китайской компании Xiaomi, которые смогут получить обновление до Android 12.
Стоит отметить, что данным списком поделилась не самая компания, а значит он не официальный. В то же время, сами источники утверждают, что доверять ему можно, поскольку информация была получена от внутренних источников в Xiaomi и разработчиков оболочки MIUI.
Как видим, установить на смартфон операционную систему Android 12 смогут владельцы Redmi Note 9, Redmi Note 10, Redmi K30, Mi 10 и прочих смартов. Остануться без обновления Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Redmi K20, Redmi Note 8 и Redmi 9. Что касается смартфонов Redmi 9T, Redmi Note 9 и Mi Note 10 Lite — пока неизвестно, смогут ли они обновиться.