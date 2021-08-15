Перечислены смартфоны Xiaomi Redmi, которые получат топовый чип Snapdragon 895

Сообщается, что оснастят SoC Snapdragon 895 такие смартфоны, как K50 Pro и K50 Pro+. В то же время, базовая модель — K50 — будет работать на базе Snapdragon 888. Отметим, что аналогичная ситуация была и в линейке, предшествующей K50. Так, K40 Pro и K40 Pro получили флагманский процессор Snapdragon 888, в то время как K40 оснастили Snapdragon 870.

На данный момент неизвестно, окажется ли Snapdragon 890 лишь ускоренной версией Snapdragon 888.

Нескольким ранее Xiaomi случайно раскрыла подробности своего бюджетного смартфона — Redmi 10. Так, о неанонсированном устройстве теперь известно почти все.