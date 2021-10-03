Перечислены топ-10 самых мощных Android-смартфонов за сентябрь 2021 года

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Перечислены топ-10 самых мощных Android-смартфонов за сентябрь 2021 годаВнезапно, никаких Samsung, только китайские аппараты
В сети появился очень интересный топ, в котором были собраны самые мощные Android-смартфоны. Его авторы собрали самые актуальные на сентябрь 2021 года аппараты.
Составили подборку специалисты AnTuTu — популярного приложения для проверки производительности смартфонов. Результаты исследования были опубликованы на сайте бенчмарка, пишет cnBeta.
Так, первое место досталось Red Devils 6S Pro. Телефон, в основу которого лёг чип Snapdragon 888+ от Qualcomm, набрал 857918 баллов. Второе место досталось Black Shark 4 Pro. «Сердцем» аппарата выступает Snapdragon 888, что позволило набрать ему 837715 баллов в тесте AnTuTu.
Замыкает тройку лидеров Vivo X70 Pro+. Несмотря на Snapdragon 888+, девайс смог набрать лишь 836943 баллов.
Также в топ-10 попали iQOO 8 Pro, Asus ROG 5s, iQOO 8, OnePlus 9 Pro, OnePlus 9, Realme GT и Xiaomi Mix 4.
Стоит отметить, что рейтинг составлялся на основе средних баллов устройства.