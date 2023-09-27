Перегрев iPhone 15 Pro связан с конструкцией системы охлаждения, а не с процессором

Инженеры Apple пошли на «температурный компромисс» ради уменьшения веса смартфонов, но уменьшенная при этом площадь рассеивания тепла и титановая рама негативно повлияли на тепловую эффективность айфонов. Минг-Чи Куо подчеркнул, что проблема кроется именно в этом, а не в 3-нанометровом процессоре.

Apple должна решить проблему как можно быстрее. По словам Куо, если этого не произойдёт, «поставки могут пострадать в течение жизненного цикла iPhone 15 Pro».