Переиздание прошлогоднего флагмана Huawei оказалось дороже новейшего Mate 40

Так, если базовую версию Huawei Mate 40 можно купить за 4,999 юаней или 59,300 рублей, то за минимальную версию Huawei Mate 30E Pro в версии 2020 года придется отдать 5,299 юаней или 62,860 рублей, сообщает Gizmochina. Не до конца ясно, чем именно руководствовалась компания, делая цену такой, но для тех, кому это предложение может быть интересно, уточним, что “новый” Huawei Mate 30E Pro можно купить в Поднебесной уже сегодня. Международный релиз состоится в будущем.

Напомним, что переизданная модификация Huawei Mate 30 Pro работает на базе новейшего процессора компании Kirin 9000E. Устройство доступно к покупке в двух вариантах: 8/128 и 8/256 ГБ. За последнюю придется выложить достаточно немалую сумму: 5,799 юаней или 68,790 рублей.