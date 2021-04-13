Переход на новейшие LTPO-дисплеи в iPhone 13 задаст моду на использование этой технологии

По данным популярного инсайдера и дисплейного аналитика Роса Янга, переход Apple на новую технологию поможет ввести на неё моду. Также, пишет 9to5Mac, это сделает LTPO доминирующим решением в сфере дисплеев в ближайшие два года.

Ранее стало известно, что компания Samsung намерена переделать свои линии по производству TFT OLED-дисплеев. На них планируется начать производство LTPO OLED для грядущей линейки iPhone 13.

Отметим, что от нового поколения смартфонов Apple ждут внедрения частоты обновления экрана 120 Гц с сохранением прежней автономности.