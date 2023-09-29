Перекупщики запустили сотни ботов и частично сорвали старт продаж iPhone 15

Боты действуют очень быстро. С их помощью перекупщики резервировали любые модели, а затем забирали из магазинов и перепродавали с наценкой. В итоге настоящим покупателям устройства попросту не доставались; к тому же боты могут оформить покупки за 0,2 секунды или даже быстрее, что непосильно человеку.

Специалисты предположили, что один бот мог оформить до 2500 заявок на покупку айфонов в день. При наценке в $300 за каждый перепроданный iPhone 15 перекупщик мог заработать $750 тысяч.