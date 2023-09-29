Перекупщики запустили сотни ботов и частично сорвали старт продаж iPhone 15

16:29, 29 сентября 2023
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Перекупщики запустили сотни ботов и частично сорвали старт продаж iPhone 15И могли заработать на этом кучу денег
Специалисты по безопасности компании Kasada выяснили, что в первые дни, когда для покупки стал доступен iPhone 15, продажи частично сорвали перекупщики. Спекулянты действовали с помощью ботов — специальных программ.
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Боты действуют очень быстро. С их помощью перекупщики резервировали любые модели, а затем забирали из магазинов и перепродавали с наценкой. В итоге настоящим покупателям устройства попросту не доставались; к тому же боты могут оформить покупки за 0,2 секунды или даже быстрее, что непосильно человеку.
Специалисты предположили, что один бот мог оформить до 2500 заявок на покупку айфонов в день. При наценке в $300 за каждый перепроданный iPhone 15 перекупщик мог заработать $750 тысяч.